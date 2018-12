قيمة العجز التجاري التركي في تشرين الثاني

أظهرت بيانات من وزارة الجمارك والتجارة التركية أن العجز التجاري في البلاد تراجع 90 في المئة على أساس سنوي في تشرين الثاني ليسجل 0.6 بليون دولار.

فيما زادت الصادرات وانكمشت الواردات. وأشارت البيانات إلى أن الصادرات زادت 9.49 في المئة إلى 15.53 بليون دولار، في حين تراجعت الواردات 21.47 في المئة إلى 16.14 بليون دولار خلال الفترة نفسها.

إلى ذلك، قالت غرفة تجارة إسطنبول إن أسعار التجزئة في إسطنبول، كبرى المدن التركية، انخفضت في تشرين الثاني بنسبة 0.24 في المئة عن الشهر السابق. وأضافت أن أسعار الجملة في المدينة، التي يقطنها نحو خُمس سكان تركيا البالغ عددهم 81 مليون نسمة، ارتفعت في تشرين الثاني بنسبة 0.18 في المئة عما كانت عليه في الشهر السابق.

