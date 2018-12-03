ايوان ليبيا :
هبطت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2018 بشكل ملحوظ في التعاملات اليومية، وفيما يلي اخر تحديث للاسعار:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.800 دينار
|4.750 دينار
|اليورو
|5.310 دينار
|5.230 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.920 دينار
|5.840 دينار
|الليرة التركية
|0.900 دينار
|0.820 دينار
|الدينار التونسي
|1.530 دينار
|1.450 دينار
|الجنية المصري
|0.260 دينار
|0.252 دينار
|الدولار الكندي
|3.750 دينار
|3.670 دينار
|الدينار الاردني
|6.570 دينار
|6.490 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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