اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2018

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا :

هبطت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2018 بشكل ملحوظ في التعاملات اليومية، وفيما يلي اخر تحديث للاسعار:

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 4.800 دينار 4.750 دينار
اليورو 5.310 دينار 5.230 دينار
الجنية الاسترليني 5.920 دينار 5.840 دينار
الليرة التركية 0.900  دينار 0.820 دينار
الدينار التونسي 1.530 دينار 1.450 دينار
الجنية المصري 0.260 دينار 0.252 دينار
الدولار الكندي 3.750 دينار 3.670 دينار
الدينار الاردني 6.570 دينار 6.490 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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