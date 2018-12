وزير الطاقة القطري يُعلن انسحاب بلاده من منظمة “أوبك”

كشف وزير الطاقة القطري سعد الكعبي اليوم الاثنين، أن بلاده قررت الانسحاب من منظمة “أوبك” اعتباراً من يناير 2019، مؤكداً أنه تم إبلاغ المنظمة بذلك.

حيث صرح الوزير القطري بأن قرار بلاده الانسحاب من أوبك جاء بعد مراجعة سبل تحسين الدور الدولي، والاستراتيجية طويلة الأجل، مشيراً إلى أن قطر ستواصل الالتزام بجميع التعهدات، مثل أي دولة خارج أوبك.

أما بالنسبة لسبب الانسحاب من المنظمة الدولية لتصدير النفط، قال الكعبي:

“قرار قطر بالانسحاب من أوبك يرجع لأسباب فنية واستراتيجية وليست سياسية”.

مضيفاً أن بلاده ستعلن عن شراكات دولية كبيرة في الأشهر المقبلة.

هذا وتأسست منظمة أوبك عام 1960 وتضم 12 دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتماداً كبيراً لتحقيق مدخولها، حيث تملك الدول الأعضاء في المنظمة 40% من الناتج العالمي و70% من الاحتياطي العالمي للنفط.

