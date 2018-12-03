الجمارك تمنع دخول سلع مخالفة لإجراءات المركزي

وجّه مدير الإدارة الفنية بمصلحة الجمارك العميد سالم أحمد البصير تعليماته لمديري المديريات الجمركية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بمنع دخول السلع والبضائع التجارية المستوردة بالمخالفة لأساليب الدفع المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي.

وطالب البصير في كتابه المتضمن التعليمات والذي تحصلت 218 على نسخة منه، مديري المديريات بمخاطبة المراكز الجمركية التابعة لهم بالبدء بتطبيق هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ 1/1/2019 .

واستندت التعليمات على المادة 19 من قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 الذي يقضي بعدم الإفراج عن السلع والبضائع المستوردة بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.

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