خام برنت يقفز 4.5 بالمائة محققا 62.35 دولارا للبرميل

قفز مزيج خام برنت 4.5 بالمائة الاثنين، ووصل إلى 62.35 دولارا للبرميل بعد انسحاب دولة قطر من عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك اعتبارا من الأول من يناير 2019.

كما ارتفعت أسعار النفط 5% بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على عدم فرض أي رسوم جمركية جديدة لمدة 90 يوما وقبل اجتماع أوبك هذا الأسبوع، الذي من المتوقع أن يسفر عن خفض للإمدادات. وفق رويترز.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت الجمعة الماضية أن إيرادات أكتوبر الماضي من مبيعات الخام ومشتقاته، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، قد بلغت 2.87 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار أمريكي 73%، مقارنة بالشهر السابق.

يذكر أن أسعار النفط شهدت هبوطا ملحوظا في الأسعار خلال نوفمبر الماضي؛ بسبب زيادة السعودية إنتاجها من النفط.

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