إنهيار جديد للعملات الأجنبية أمام الدينار في مستهل السوق الموازي

سجل الدينار الليبي صعوداً جديداً أمام العملات الاجنبية في السوق الموازية اليوم في مستهل التعاملات اليومية، ويستمر تراجع العملات الاجنبية منذ عدة أيام وهو الأول منذ أكثر من عام لتكسر حاجز الأدنى خلال 2018.

وسجل الدولار هبوطاً جديداً اليوم امام الدينار ليسجل 4.940 دينار ليبي للبيع و4.920 للشراء هذا الصباح وفقاً لمتابعون وصفحات متخصصة بالعملات.

كما تراجع سعر اليورو الاوروبية أمام الدينار في تعاملات السوق الموازية مساء اليوم ليسجل 5.550 دينار، بدوره انخفض الباوند الاسترليني أمام الدينار في التعاملات المسائية ليسجل 6.250 دينار ليبي.

وأرجع مراقبون أسباب صحوة الدينار أمام العملات الأجنبية إلى حالة الانتعاش التي تعيشها المصارف التجارية على وقع توفر السيولة النقدية في العاصمة وبعض المدن الأخرى؛ ما نتج عنه انخفاض آخر على بيع الدولار بالصك، حيث انخفض الفارق بين الشراء نقدا والصك إلى 150 درهما، بعدما كان يتراوح بين دينارين إلى 3 دنانير.