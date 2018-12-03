اقتصاد

قائمة أسعار مواد البناء

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نُقدم هنا قائمة بأسعار مواد البناء في السوق الليبي اليوم الإثنين:

-الإسمنت 21 دينارا.

-حديد 12 و14 بـ208.

-حديد 6 بـ420.

-كيس الإسمنت الأبيض بـ22 دينارا.

-بومشي 20 بـ1 دينار.

-بومشي 15 بـ88 قرشا.

-بومشي 10 بـ78 قرشا.

-ياجور بناء 40*20 بـ1.30 دينار.

-ياجور سقف 16 بـ13.5 دينارا للمتر.

-ياجور سقف 20 بـ16 دينارا للمتر.

-سيارة الرملة السايح بـ170 ديناراً.

-سيارة الرملة زليتن بـ370.

-سيارة الشرشور بـ410.

-القرينيليا بناء غرفة بـ35.

-القرينيليا ملعقة غرفة بـ60.

-سيارة القرينيليا بناء بـ270.

-سيارة القرينيليا ملعقة بـ410.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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