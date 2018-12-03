قائمة أسعار مواد البناء

نُقدم هنا قائمة بأسعار مواد البناء في السوق الليبي اليوم الإثنين:
-الإسمنت 21 دينارا.
-حديد 12 و14 بـ208.
-حديد 6 بـ420.
-كيس الإسمنت الأبيض بـ22 دينارا.
-بومشي 20 بـ1 دينار.
-بومشي 15 بـ88 قرشا.
-بومشي 10 بـ78 قرشا.
-ياجور بناء 40*20 بـ1.30 دينار.
-ياجور سقف 16 بـ13.5 دينارا للمتر.
-ياجور سقف 20 بـ16 دينارا للمتر.
-سيارة الرملة السايح بـ170 ديناراً.
-سيارة الرملة زليتن بـ370.
-سيارة الشرشور بـ410.
-القرينيليا بناء غرفة بـ35.
-القرينيليا ملعقة غرفة بـ60.
-سيارة القرينيليا بناء بـ270.
-سيارة القرينيليا ملعقة بـ410.
أضف تعليقـك