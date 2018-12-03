أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الاثنين 3 ديسمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي 4.870 دينار
اليورو الأوروبي 5.500 دينار
الجنية الإسترليني 6.200 دينار
الليرة التركية 0.950 دينار
الدينار التونسي 1.550 دينار
الجنية المصري 0.265 دينار
الدولار الكندي 3.900 دينار
الدينار الاردني 6.900 دينار
حوالات دبي-تركيا 4.900 دينار
كسر الذهب عيار 18 = 134 دينار
كسر الفضة = 1.68 دينار
بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار
بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 4.40 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
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