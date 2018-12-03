أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الاثنين 3 ديسمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 4.870 دينار

اليورو الأوروبي 5.500 دينار

الجنية الإسترليني 6.200 دينار

الليرة التركية 0.950 دينار

الدينار التونسي 1.550 دينار

الجنية المصري 0.265 دينار

الدولار الكندي 3.900 دينار

الدينار الاردني 6.900 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.900 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 134 دينار

كسر الفضة = 1.68 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار

بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 4.40 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.