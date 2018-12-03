الدولار يتراجع دون الـ4 دنانير

انخفض سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي بالسوق السوداء، اليوم الإثنين، مُتراجعاً عن حاجز الـ5 دنانير.

وسجل الدولار في تعاملات السوق 4.93 دنانير بعد أن بلغ سعر صرفه اليومين الماضيين 5.04 دنانير.

ولحق اليورو بالدولار، إذ تراجع سعر صرفه بمُعدل 20 قرشاً بعد أن سجل اليوم 5.53 دنانير، مُقابل 5.73 دنانير سجلها قبل يومين.

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وتراجع سعر كسر الذهب عيار 18 بمقدار 6 دنانير، مُقارنة مع أسعاره أمس، إذ تم تداوله اليوم عند 134 دينارا.

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