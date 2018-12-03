تحديد دخول البضائع المستوردة وفق أساليب الدفع لدى المصرف المركزي فقط ابتداء من العام المقبل

طالب مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية بمصلحة الجمارك سالم البصير، مدريري المديريات الجمركية بعدم السماح بدخول السلع والبضائع التجارية إلا وفقا لأساليب الدفع المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي فقط اعتبار من مطلع العام المقبل.

وجاء قرار الإدارة استناد للائحة التنفيذية لقانون النشاط الاقتصادي لسنة 2010 وللمادة 19 من قرار مجلس الوزراء عام 2012.

ومن جهته خاطب مدير مديرية جمارك طرابلس على الشريف، الأحد، مديري المراكز الجمركية بعدم السماح بدخول السلع والبضائع التجارية إلا وفقا لأساليب الدفع المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي ابتداء من يناير 2019.

يذكر أن قانون النشاط التجاري الليبي نص في المادة 1201 المتعلقة بطرق الدفع، على أن تكون عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة.

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