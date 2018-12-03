 إجراءات اقتصادية تضع حدا لسلع دولار السوق السوداء مع بداية 2019

قامت مصلحة الجمارك بمخاطبة جميع الجهات التابعة لها بضرورة تفعيل الأحكام المنظمة للاستيراد والتصدير مُستندةً بذلك إلى القرار الصادر عن رئاسة الوزراء رقم 188 لسنة 2012 بشأن الأحكام المنظمة للاستيراد. حيث جاء في مُخاطبة مصلحة الجمارك لجهات الاختصاص التابعة لها بعدم السماح بدخول أي بضائع أو سلع تجارية إلا وفق الأساليب المعتمدة للدفع من قبل مصرف ليبيا المركزي.

وبذلك تكون حكومة الوفاق الوطني قد فرضت منعاً لدخول أي بضائع إلا عن طريق وسائل الدفع المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي للقضاء على الاستيراد بتحويلات السوق السوداء.

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