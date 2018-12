تزامناً مع هدنة أمريكا والصين.. أسعار الذهب ترتفع في السوق العالمية

ارتفعت أسعار الذهب لتُسجل أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أسابيع بفعل تراجع الدولار، حيث يتجدد طلب المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد الهدنة التي توصلت إليها الولايات المتحدة والصين في حربهما التجارية.

هذا وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا نحو 0.7 في المئة إلى 1230.78 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر عند 1231.34 دولار في وقت سابق من الجلسة.

حيث ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.8 في المئة، إلى 1235.2دولار للأوقية.

من جهته قال مدير أبحاث سوق السلع الأولية في جيوجيت للخدمات المالية هاريش ف أن الدولار نزل عن مستوياته المرتفعة، مما يدعم الذهب، مضيفا أن السوق ستظل تراقب نوايا الولايات المتحدة والصين عن كثب.

