أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاثنين 3/12/2018 وسعر الذهب والفضة

أستمر سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2018 في إنهياره الملحوظ في مستهل تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 4.940 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد انخفض اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي بشكل ملحوظ في بدء تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 5.530 دينار.

بدوره هبط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل ملحوظ خلال مستهل التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 6.200 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.770 دينار 4.750 دينار اليورو 5.310 دينار 5.230 دينار الجنية الاسترليني 5.920 دينار 5.840 دينار الليرة التركية 0.900 دينار 0.820 دينار الدينار التونسي 1.530 دينار 1.450 دينار الجنية المصري 0.260 دينار 0.252 دينار الدولار الكندي 3.750 دينار 3.670 دينار الدينار الاردني 6.570 دينار 6.490 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 130 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 151.6 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 173 دينار

كسر الفضة = 1.70 دينار

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.250 دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.400 دينار

دولار بالشيك المصدق – دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.