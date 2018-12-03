مصر تُمدد آجال ديونها

تعتزم مصر زيادة متوسط آجال ديونها إلى 3 سنوات ونصف بعدما وصل إلى أقل من عامين، وفقاً لما أعلنه نائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك.

وأشار كجوك في تصريحاته إلى أن بلاده تسعى للتقليل من نسبة حاجتها للاقتراض شهرياً لتسديد ديونها الخارجية من خلال فرض هذه الزيادة المُقرر تنفيذها قبل نهاية العام المالي الحالي.

يُشار إلى أن قيمة الدين الخارجي المُترتب على مصر قد بلغ 92 مليارا و640 مليون دولار، بحسب التقديرات المُعلن عنها نهاية شهر يونيو الماضي.

وحددت مصر مبلغ 10 مليارات ونصف المليار دولار كمُستحقات مالية من ضمن إجمالي المبالغ المُتحصل عليها من الاقتراض الخارجي لاستغلالها في تسديد الديون الخارجية.

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