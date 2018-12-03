الاتحاد الوطني العام لعمال ليبيا يبحث مشاكل نقابات العاملين بمصانع الأعلاف والمطاحن بالمنطقة الشرقية

المرج 03 ديسمبر 2018 (وال)- عقد رئيس الاتحاد الوطني العام لعمال ليبيا، اجتماعًا موسعًا ضم نقابات العاملين بمصانع الأعلاف والمطاحن بالمنطقة الشرقية.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس الأول بمقر شركة المطاحن الوطنية ببلدية المرج، برئاسة رئيس الاتحاد خليفة البكت، وبحضور رئيس الاتحاد الوطني فرع بنغازي أحمد الخشمي، بحث وضع آلية لحل كافة مشاكل العاملين بهذا القطاع بعد دعوة من النقابة العامة للمطاحن والأعلاف. (وال- المرج) ر ت

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