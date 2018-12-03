مع بداية العام الجديد .. الجمارك تضع شروط جديدة لدخول السلع والبضائع التجارية

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالبت إدارة الجمارك الليبية كافة فروعها بمنع دخول البضائع التي لم يتم سدادها عن طريق المصرف ليبيا المركزي “بالاعتمادات” من بداية السنة المقبلة 2019 .

وشدد مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية بالجمارك عميد “سالم أحمد” كافة مدراء المديريات الجمركية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات ، ومخاطبة المراكز الجمركية بعدم السماح بدخول السلع والبضائع التجارية إلا وفقاً لأساليب الدفع المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي .

وفي رسالة رسمية موجه من “عميد سالم أحمد” إلى مدراء المديريات الجمركية أنه بالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء رقم “188” لسنة 2012، بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم “23” لسنة 2010 بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد المنصوص عليها قانونياً بشكل نهائي أو مؤقت باستثناء السلع والبضائع المحظور أو المقصور استيرادها على بعض الجهات .

وأوضح مدير الإدارة في رسالته أن الشروط المنصوصة في ذلك هي أن يتم الاستيراد وفقاً للإجراءات المصرفية المتبعة، وبالرجوع للمادة “19” من قرار مجلس الوزراء رقم “188” لسنة 2012 بعدم الإفراج عن السلع والبضائع المستوردة بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة وتطبيق في شأنها التشريعات النافذة .

وبهذا فإن البضائع التي ستدخل للبلاد من بداية العام المقبل بسعر السوق الموازي ، سيتم مصادرتها ، وسيحد من قوة وسيطرة سوق السوداء.

وسيعكف التجار عن شراء الدولار من السوق السوداء ، خشية مصادرة بضائعهم ، مما سيقلل من الطلب عليه في سوق السوداء ، بالتالي سيزيد من العرض الذي سيؤدي إلى مزيد من قوة الدينار وارتفاعه أمام العملات الأجنبية .

ومن جهته، قال رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء “رمزي الآغا” إن هذا الإجراء في الطريق الصحيح ، والهدف منه هو القضاء على تجار السوق السوداء للعملة، والتحكم في إدارة العملة.

وأوضح الآغا – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن هذا الإجراء معمول به في معظم دول العالم ومنها جمهورية مصر لإجبار التجار على الاستيراد عن طريق قنوات المصارف التجارية الرسمية .

وفي رده على سؤالنا بأن التعميم جاء متأخراً بعد أن إفرغ التجار جيوب المواطن البسيط، قال رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء “ليست مشكلة، والأهم الآن هو تطبيق هذا الإجراء” .

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