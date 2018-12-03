السوق الموازية: إرتفاع سعر الدينار أمام الدولار والعملات الاجنبية لأعلى مستوياته خلال عام

حافظ الدينار الليبي على مكاسبه التي سجلها خلال الايام الماضية أمام العملات الاجنبية في السوق الموازية مع ختام التعاملات اليومية, وانهارت العملات الاجنبية وهو الأول منذ أكثر من عام لتكسر حاجز الأدنى خلال 2018.

وسجل الدولار اليوم امام الدينار اختراقات جديدة يصلها لأول مرة منذ أكثر من عام وصلت حتى 4.800 دينار ليبي للبيع, لكنه عاود الارتفاع الطفيف في ختام السوق إلى 4.820 للبيع و4.770 دينار للشراء هذا المساء وفقاً لمتابعون وصفحات متخصصة بالعملات.

وأنخفض سعر اليورو الاوروبية أمام الدينار في ختام تعاملات السوق الموازية مساء اليوم ليسجل 5.310 دينار وهو السعر الأدنى له منذ عام. بدوره انخفض الباوند الاسترليني أمام الدينار في التعاملات المسائية ليسجل 5.920 دينار ليبي.

وهبطت الليرة التركية إلى 0.900 دينار ليبي, كما هبط الدينار التونسي إلى 1.530 دينار ليبي.

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وهبط سعر كسر الذهب عيار 18 في السوق الموازية إلى 130 دينار.

ويرجع خبراء هذا التراجع إلى قرار مصلحة الجمارك الذي خاطبت فيه الجهات التابعة لها بضرورة تفعيل الأحكام المنظمة للاستيراد والتصدير، بحيث يمنع دخول أي بضائع أو سلع تجارية إلا عن طريق وسائل الدفع المعتمدة لدى المصرف المركزي، وعزوف التجار عن شراء العملة بإنتظار ما ستؤول إليه الاوضاع الاقتصادية لاحقاً.