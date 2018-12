البورصة الأمريكية ترتفع فى نهاية التعاملات بدعم من الهدنة التجارية

صعدت مؤشرات البورصة الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بدعم الهدنة التجارية بين بكين وواشنطن.

وكان قطاع السلع الكمالية الأفضل أداءً في البورصة الأمريكية حيث ارتفع بنحو 2.5%، إلى جانب صعود أسهم التكنولوجيا بقيادة سهما “أمازون” و”آبل” اللذان ارتفعاً بنحو 4.9% و3.5% على الترتيب.

وانتعشت “وول ستريت” بعد إعلان واشنطن وبكين هدنة تجارية لوقف فرض التعريفات الجمركية لمدة 90 يوماً، وربح مؤشر “داو جونز” 400 نقطة خلال التعاملات إلا أنه قلص مكاسبه عند الإغلاق.

ومن جانبه صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر “تويتر” أن الصين وافقت على خفض التعريفات ضد واردات السيارات.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفع النشاط الصناعي بالولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين، بينما تراجع الإنفاق على البناء الأمريكي للشهر الثالث على التوالي.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.1% إلى 25826.4 نقطة ليربح 287.9 نقطة.

كما صعد “ستاندرد آند بورز” بنحو 1.1% إلى 2790.3 نقطة ،أما “ناسداك” فقد ارتفع بنسبة 1.5% إلى 7441.5 نقطة.

وبحلول الساعة 9:10 مساءً بتوقيت جرينتش،تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2% إلى 97.038.

