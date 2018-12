البنك الدولي يعد بمبلغ 200 مليار دولار لمواجهة التغير المناخي‎

أعلن البنك الدولي، الاثنين، عن تخصيص نحو 200 مليار دولار بين العامين 2021 و2025 لاستثمارات تهدف إلى مساعدة الدول النامية على مواجهة التغيير المناخي، ليضاعف بذلك المبلغ المخصص للفترة السابقة.

وأكد البنك في بيان صدر عنه، على أن “هذه الخطوة توجه إشارة قوية إلى المجتمع الدولي ليحذو حذونا”. وأتى الإعلان بعد انطلاق مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين حول المناخ في بولندا، الأحد. وتعهدت الدول المتطورة برفع التمويلات العامة والخاصة، المخصصة لسياسات المناخ في الدول النامية إلى مئة مليار دولار بحلول العام 2020 في مقابل 48,5 مليار في العام 2016 و56,7 مليار العام الماضي على ما تفيد بيانات منظمة والتعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ورغم هذه الزيادة، تطالب دول الجنوب بتعهدات أوضح من دول الشمال. وسيشتمل مبلغ 200 مليار دولار الذي أعلنه البنك الدولي، الاثنين، على مئة مليار دولار “من التمويلات المباشرة من البنك الدولي”. وسيأتي نحو ثلث بقية المبلغ من وكالتين تابعتين للبنك الدولي، أما بقية المبلغ فسيكون من أموال خاصة”تحشدها مجموعة البنك الدولي”.

