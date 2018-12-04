شركة أمريكية تسعى لتشيد ميناء في سوسة شرق البلاد

أبدت شركة “جويدري قروب” الأمريكية لإدارة الأزمات، الثلاثاء، رغبتها في بناء ميناء بحري بمدينة سوسة شرق ليبيا بتكلفة تقدر بحوالي مليار دولار.

ونقلت صحيفة “دا واشنطن تايمز” الأمريكية عن مدير الشركة “مايكل غيدري” أمله في بدء تشييد الميناء بسوسة مطلع عام 2020، مؤكدا أنه الشركة الأمريكية الوحيدة التى تعمل في ليبيا، ويأمل في تمهيد الطريق أمام شركات الأمريكية الأخرى؛ لمساعدة ليبيا في إعادة البناء.

وبيّن “غيدري” أنه بإمكان ليبيا أن تنهض بالنمو الاقتصادي إذا تمكنت من تجنب المزيد من العنف، وإيجاد قدر من التماسك السياسي، وفق قوله.

يُذكر أن الشركات الأمريكية المستثمرة في ليبيا، وغالب استثمارتها في مجال النفط غادرت البلاد في عام 2011 إبان إنطلاق ثورة الـ17 من فبراير.

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