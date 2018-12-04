سعر صرف الدينار الليبي يسجل ارتفاعاً جديداً أمام العملات الأجنبية في السوق الموازي

سجل سعر صرف الدينار الليبي المزيد من المكاسب والتي بدأها خلال الايام الماضية أمام العملات الاجنبية في السوق الموازية مع مستهل التعاملات اليومية, وانهارت العملات الاجنبية أمس لأول مرة منذ أكثر من عام لتكسر حاجز الأدنى خلال 2018.

وسجل الدولار اليوم امام الدينار اختراقات جديدة يصلها لأول مرة منذ أكثر من عام بمستهل التعاملات في السوق وبلغ سعره 4.760 للبيع و4.730 دينار للشراء هذا الصباح وفقاً لمتابعون وصفحات متخصصة بالعملات.

وسجل سعر اليورو الاوروبية أمام الدينار في مستهل تعاملات السوق الموازية اليوم 5.300 دينار وهو السعر الأدنى له منذ عام. بدوره انخفض الباوند الاسترليني أمام الدينار في التعاملات المسائية ليسجل 5.900 دينار ليبي.

ويرجع خبراء هذا التراجع إلى قرار مصلحة الجمارك الذي خاطبت فيه الجهات التابعة لها بضرورة تفعيل الأحكام المنظمة للاستيراد والتصدير، بحيث يمنع دخول أي بضائع أو سلع تجارية إلا عن طريق وسائل الدفع المعتمدة لدى المصرف المركزي، وعزوف التجار عن شراء العملة بإنتظار ما ستؤول إليه الاوضاع الاقتصادية لاحقاً.