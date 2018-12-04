سيولة مالية بالملايين تُنعش مصارف ترهونة

استقبلت مصارف مدينة ترهونة سيولة مالية نقدية بلغت قيمتها 30 مليون دينار وُزّعت على 4 فروع من بينها فرعان لمصرف الجمهورية وفرع للمصرف التجاري الوطني بالإضافة لمصرف شمال أفريقيا.

وكان نصيب فرع المصرف التجاري الوطني من إجمالي القيمة 4 ملايين دينار رفعت إثرها إدارة الفرع سقف السحب إلى 1000 دينار وسط تفاؤل من أن تدعم إيداعات رجال الأعمال المستفيدين من الاعتمادات خزائن البنوك بالعملة المحلية.

ولم تتوفّر معلومات مؤكّدة بشأن المُخصّصات التي وُزّعت على باقي المصارف من إجمالي السيولة.

وبدأت السيولة النقدية بالتوفّر تدريجيا داخل عدد من المُدن الليبية منذ نوفمبر الماضي، فيما أفصح مسؤولون في القطاع المصرفي عن توقعاتهم بشأن تخطي أزمة السيولة في كامل المدن الليبية بشكل تدريجي مستندين إلى إجراءات الإصلاحات الاقتصادية التي وصف مهتمون نتائجها بالإيجابية حتى اللحظة.

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