أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي 4.720 دينار
اليورو الأوروبي 5.280 دينار
الجنية الإسترليني 5.880 دينار
الليرة التركية 0.890 دينار
الدينار التونسي 1.510 دينار
الجنية المصري 0.258 دينار
الدولار الكندي 3.700 دينار
الدينار الاردني 6.550 دينار
حوالات دبي-تركيا 4.720 دينار
كسر الذهب عيار 18 = 130 دينار
كسر الفضة = 1.70 دينار
بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار
بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 4.40 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
أضف تعليقـك