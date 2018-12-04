روحاني  يحذر:  الحرمان يقابله حرمان

حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من أنه في حال تم منع بلاده من تصدير نفطها فإن هذا يعني منع دول المنطقة من ذلك، في إشارة إلى دول الخليج.

وقال الرئيس الإيراني في كلمة اليوم الثلاثاء ألقاها في مدينة “شاهرود” في إطار جولته التفقدية لمحافظة سمنان، إنه “على أمريكا أن تعلم أنها إذا أرادت أن تقف حائلا دون بيع النفط الإيراني فإن ذلك يعني أنها ستمنع بيع نفط المنطقة”.

وأضاف أن الولايات المتحدة عاجزة عن قطع علاقات إيران التجارية مع المنطقة والعالم، مؤكدا أن طهران ستحافظ على علاقاتها مع كل الدول، وستعمل على تنميتها وتطويرها.

المصدر: وكالات

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