السودان يسمح بتصدير الذهب للحد من تهريبه

منحت الحكومة السودانية الإذن لشركات القطاع الخاص المحلية بتصدير الذهب، والاستفادة من عائداته لإنعاش الاقصاد القومي من جهة، وإيقاف ظاهرة تهريبه من جهة أخرى كونه ثروة أساسية للحصول على العملة الأجنبية.

وسيتكفل البنك المركزي السوداني بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم حركة عائدات تصدير الذهب، لضمان تنفيذ القرار وفقاً للقوانين المعمول بها، حسب ما ذكره رئيس الوزراء السوداني، معتز موسى، في تغريدة حول القرار.

يُشار إلى أن القوانين السودانية تسمح منذ زمن لشركات التنقيب عن الذهب الأجنبية العاملة في البلاد بتصدير الذهب المُستخرج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية