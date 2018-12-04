أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء  الثلاثاء 04 ديسمبر 2018

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 04 ديسمبر 2018، الساعة 00000 القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 4.720 دينار

اليورو الأوروبي 5.280 دينار

الجنية الإسترليني 5.880 دينار

الليرة التركية 0.890 دينار

الدينار التونسي 1.510 دينار

الجنية المصري 0.258 دينار

الدولار الكندي 3.700 دينار

الدينار الأردني 6.550 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.720 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 130 دينار

كسر الفضة = 1.70 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار

بطاقات الفيزا 10 آلاف دولار = 4.40 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية