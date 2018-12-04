الصين وبنما.. مرحلة جديدة لتعزيز التعاون

وقعت الصين وبنما 19 اتفاقية للتعاون المُشترك بشأن التجارة والبنية التحتية والمصارف والسياحة ومجالات أخرى.

وجاء ذلك خلال زيارة أجراها الرئيس الصيني “شي جين بينغ”، إلى بنما والتقى فيها نظيره البنمي”خوان كارلوس”.

ودخل البدان مرحلة علاقات دبلوماسية جديدة العام الماضي، بعد سنوات من التوتر، كما أن زيارة الرئيس الصيني تأتي في وقت تحاول فيه بلاده تعزيز نفوذها في أميركا الوسطى لإزعاج الولايات المتحدة.

ومن بين التفاهمات المُوقعة، اتفاقية ستقدم الصين بمقتضاها مساعدات لبنما غير قابلة للسداد لتنفيذ عدة مشروعات، ولم يتم الإفصاح حتى الآن عن قيمة هذه المُساعدات.

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