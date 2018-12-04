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أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 4/12/2018 وسعر الذهب والفضة

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

أستمر سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 في تراجعه الملحوظ في مستهل تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 4.770 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد تراجع اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي بشكل ملحوظ في بدء تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 5.450 دينار.

بدوره انخفض سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل ملحوظ خلال مستهل التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 5.920 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث4

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 4.790 دينار 4.750 دينار
اليورو 5.450 دينار 5.370 دينار
الجنية الاسترليني 5.930 دينار 5.850 دينار
الليرة التركية 0.880 دينار 0.800 دينار
الدينار التونسي 1.520 دينار 1.440 دينار
الجنية المصري 0.260 دينار 0.252 دينار
الدولار الكندي 3.720 دينار 3.640 دينار
الدينار الاردني 6.500 دينار 6.420 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة
سعر كسر الذهب عيار 18 = 128 دينار
سعر كسر الذهب عيار 21 = 149 دينار
سعر كسر الذهب عيار 24 = 170.6 دينار
كسر الفضة = 1.68 دينار

> اسعار الصكوك
بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.250 دينار كاش
بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.400 دينار
دولار بالشيك المصدق 4.900 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

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ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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