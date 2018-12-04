أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 4/12/2018 وسعر الذهب والفضة

أستمر سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 في تراجعه الملحوظ في مستهل تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 4.770 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد تراجع اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي بشكل ملحوظ في بدء تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 5.450 دينار.

بدوره انخفض سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل ملحوظ خلال مستهل التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 5.920 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث4

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.790 دينار 4.750 دينار اليورو 5.450 دينار 5.370 دينار الجنية الاسترليني 5.930 دينار 5.850 دينار الليرة التركية 0.880 دينار 0.800 دينار الدينار التونسي 1.520 دينار 1.440 دينار الجنية المصري 0.260 دينار 0.252 دينار الدولار الكندي 3.720 دينار 3.640 دينار الدينار الاردني 6.500 دينار 6.420 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 128 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 149 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 170.6 دينار

كسر الفضة = 1.68 دينار

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.250 دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.400 دينار

دولار بالشيك المصدق 4.900 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.