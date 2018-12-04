النواب يوفد لجنة لمُتابعة أرصدة ليبيا ببلجيكا

قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية إن المجلس قرر إيفاد لجنة لمتابعة قضية فوائد الأموال الليبية المجمدة ببلجيكا.

وأضاف نصية في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن اللجنة تضم رئيس اللجنة المالية وعضو عن اللجنة، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية.

وتواجه السلطات البلجيكية اتهامات بالتلاعب في قيمة الأصول الليبية المُجمدة لديها بمصرف يوركلير، فيما تنفي تورطها في ذلك.

وكشف تقرير أعدته الأمم المُتحدة تصرف المصرف البلجيكي بمبالغ سنوية من حسابات الأصول الليبية المُجمدة بداية من عام 2012 قيمتها 300 مليون يورو.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تقرير اللجنة النهائي سيُعرض في جسلة للمجلس عقب انتهاء زيارتها.

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