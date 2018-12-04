“التجاري” يُعلن موعد توزيع السيولة بالبيضاء

حدد مصرف التجاري الوطني في مدينة البيضاء، يومي الأربعاء والخميس، موعداً لتوزيع السيولة النقدية على المواطنين.

وبحسب ما ورد في الإعلان، فإنّ اليوم الأول سيكون مُخصصاً لتوزيع السيولة النقدية على الرجال، بينما سيخصص يوم الخميس لتلبية خدمات النساء.

وأشار “التجاري الوطني” إلى أن قيمة سقف السحب النقدي ستكون 1000 دينار.

يُشار إلى أن مستشار مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء، مصباح العكاري، كان قد أكد في تصريحات سابقة لـ218 أن أزمة السيولة ستبدأ بالتراجع تدريجياً بعد البدء بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

ويُذكر أيضاً أن مصارف مدينة طرابلس شهدت مؤخراً انفراجة لافتة في أزمة السيولة، إذ وصل سقف السحب في عدد من المصارف التجارية إلى 5000 دينار.

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