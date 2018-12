إيران:قرارات روسيا والسعودية النفطية أدت لخروج قطر من الأوبك

أعلن ممثل إيران في مجلس محافظي منظمة أوبك حسين كاظم بور أردبيلي أن القرار القطري بالخروج من المنظمة يعكس خيبة أمل بعض أعضائها إزاء الدور الروسي والسعودي في سوق النفط.

حيث قال أردبيلي حسب رويترز أن هذا أمر مؤسف جداً، وأن إيران تتفهم خيبة أملهم.

مضيفاً:

“هناك كثيرا من الأعضاء الآخرين في أوبك تشعر بخيبة أمل لأن اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة التي تترأسها روسيا والسعودية تتخذ قرارات بشأن الإنتاج بشكل أحادي الجانب ومن دون التوافق المطلوب من قبل أوبك”.

وتابع قائلاً:

“والآن يطلب الروس والسعوديون من الآخرين الاشتراك في خفض الإنتاج، فإن خفض الإنتاج على من قام بزيادته”.

يُذكر أن دول أوبك والدول النفطية من غير أعضاء المنظمة ستجتمع هذا الأسبوع لمناقشة مسألة تخفيض إنتاج النفط في عام 2019، وتمديد الاتفاق الذي ينتهي سريانه.

