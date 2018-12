صعدت أسعار النفط الثلاثاء، مواصلة مكاسب اليوم السابق، وسط تخفيضات معروض متوقعة بقيادة أوبك وروسيا.

حيث كانت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 53.33 دولار للبرميل، مرتفعة 48 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة عن أحدث إغلاق لها.

وزادت عقود خام القياس العالمي برنت 51 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 62.20 دولار للبرميل.

هذا وارتفع كل من الخامين القياسيين نحو 4 بالمئة في الجلسة السابقة، بعد أن اتفقت واشنطن وبكين على هدنة في حربهما التجارية، وقالتا إنهما ستتفاوضان لمدة 90 يوما قبل أخذ أي إجراء جديد.

من جهته قال بنجامين لو من شركة فيليب فيوتشرز في سنغافورة:

“من المرجح على ما يبدو أن ترتفع أسعار النفط تدريجياً، هذا الأسبوع مع توقع المستثمرين أن تخفض أوبك المعروض”.

The post أسعار النفط في ارتفاع مع توقعات بخفض أوبك للمعروض appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا