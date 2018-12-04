اقتصاد

العملات الأجنبية تتراجع أكثر أمام الدينار 

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل الدولار الأميركي تراجعه أمام الدينار الليبي، في تعاملات السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضه أمس عن حاجز الـ5 دنانير.

وسجل الدولار 4.70 دنانير مُتراجعا بفارق نحو 20 قرشاً عن أسعار أمس، بحسب الأرقام الواردة من مُتعاملين بسوق زليتن.

وتراجع اليورو إلى 5.30 دنانير، بعدما سجل أمس 5.53 دنانير خلال تعاملات أمس.

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ولم يخرج سعر كسر الذهب عيار 18 عن نطاق موجة الانخفاض، إذ تراجع بقيمة 4 دنانير عن سعره السابق، مُستقراً عند 130 دينارا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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