العملات الأجنبية تتراجع أكثر أمام الدينار 

واصل الدولار الأميركي تراجعه أمام الدينار الليبي، في تعاملات السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضه أمس عن حاجز الـ5 دنانير.

وسجل الدولار 4.70 دنانير مُتراجعا بفارق نحو 20 قرشاً عن أسعار أمس، بحسب الأرقام الواردة من مُتعاملين بسوق زليتن.

وتراجع اليورو إلى 5.30 دنانير، بعدما سجل أمس 5.53 دنانير خلال تعاملات أمس.

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ولم يخرج سعر كسر الذهب عيار 18 عن نطاق موجة الانخفاض، إذ تراجع بقيمة 4 دنانير عن سعره السابق، مُستقراً عند 130 دينارا.

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