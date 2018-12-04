وصول 49 ألف طن من الحبوب لميناء بنغازي

استقبل ميناء بنغازي، اليوم الثلاثاء، سفينتي شحن مُحملتين بـ49000 طن من الحبوب، وفقاً لما أعلنه المُتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي.

وأوضح الشهيبي أن الشحنة الأولى تمثلت في 23000 طن من حبوب القمح، قدمت على متن سفينة “بريف كوماندر” التابعة لشركة الشيمة للتوكيلات الملاحية.

واحتوت الشحنة الأخرى على 26000 طن من حبوب الشعير المُحمل على متن السفينة “أتوس” التابعة لشركة الشيمة للتوكيلات الملاحية.

كما رست بميناء بنغازي أيضاً، سفينة “تاليا أف” الخاصة حاملة 123 حاوية بضائع مُتنوعة.

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