الآغا: قرار الجمارك سيخفض سعر العملات الأجنبية

قال رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا إن قرار مصلحة الجمارك بمنع دخول البضائع إلا من خلال الاعتمادات والمستندات برسم التحصيل سيؤدي إلى انخفاض الطلب على شراء العملة الأجنبية من السوق السوداء.

وأوضح الآغا في تصريح صحفي أن الإجراء سيؤدي في حال تطبيقه إلى انخفاض سعر العملة الأجنبية في السوق السوداء بشكل كبير حسب قوله، مضيفا أن التجار لن يتوجهوا إلى السوق السوداء ولن يبقى إلا تجار المخدرات والفاسدون بعد طلب العملة عن طريق المصارف التجارية من خلال فتح الاعتمادات والمستندات برسم التحصيل، وفق تعبيره.

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