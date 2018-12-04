مسؤول بالمصرف الموازي بالبيضاء يشيد بقرار مصلحة جمارك طرابلس

أشاد رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي الموازي بالبيضاء رمزي آغا، بقرار مصلحة الجمارك القاضي بعدم سماح دخول السلع والبضائع المستوردة عبر الموانئ والمنافذ إلا من خلال الاعتمادات والمستندات برسم التحصيل من المصرف المركزي.

وأكد آغا في تعليق على القرار الذي نشره على صفحته الشخصية في “فيسبوك” أمس الثلاثاء، أن هذا الإجراء سيساعد على انخفاض معدل الطلب في شراء العملة الأجنبية من السوق السوداء، وسيزيد طلب العملة من المصارف التجارية من خلال فتح الاعتمادات والمستندات برسم التحصيل.

وقال آغا، إن السوق السوداء ستفقد أحد زبائنها وهم التجار، ولن يتبقى لهم إلا تجار المخدرات والفاسدين الذين يرغبون في تهريب أموالهم إلى الخارج، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لو جرى تطبيقه فإن سعر العملة في سوق السوداء سينخفض بشكل كبير.

وكانت إدارة مصلحة الجمارك الليبية قد أصدرت خلال اليومين الماضيين قرارا خاطبت فيه المراكز الجمركية التابعة لها بعدم السماح بدخول السلع والبضائع التجارية إلا وفق الأساليب الدفع المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي وذلك اعتبارا من الأول من يناير المقبل.

وقد رجح مراقبون اقتصاديون أن هذا القرار هو سبب انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 4,75 دنانير أمس الإثنين.

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