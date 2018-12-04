مختار الجديد: قرار مصلحة الجمارك سيترتب عليه أثار سلبية وهذا سبب هبوط الدولار

أكد استاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة مختار الجديد، أن قرار مصلحة الجمارك ستترتب عليه تأثيرات سلبية في المدى المتوسط والبعيد باعتباره منع استيراد البضائع والسلع غير المسددة قيمتها عن طريق المصرف المركزي، وأتاح الفرصة أمام التجار الكبار فقط الأمر الذي سيتسبب في وجود سعرين للبضائع.

وأضاف الجديد في تصريحات تلفزيونية أن هبوط الدولار أمر طبيعي وليس له علاقة بالقرار معتبراً أن كمية الدولارت الصادرة من مصرف ليبيا المركزي سواءً عن طريق الاعتمادات المستندية أو عن طريق بطاقات العشرة آلاف دولار هي التي جعلت قيمة الدولارت المطروحة في السوق أكثر من السحب، مما تسبب في محدودية طلب الدولار من السوق الموازي وانخفاضه مقابل الدينار الليبي.

وشهد السوق الليبي الموازي تراجعا كبيرا في قيمة صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي منذ إطلاق المجلس الرئاسي لعدد من الاصلاحات النقدية.