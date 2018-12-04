الشحومي يعلق على قرار الجمارك وتأثيره على السوق الموازي وصغار التجار ويقترح هذا الاجراء

أكد الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي أن قرار مصلحة الجمارك بخصوص توريد البضائع، قد يدفع بمزيد من تخفيض سعر السوق الموازي للدولار ؛ بسبب تدني مستوي الطلب علي النقد الأجنبي الحر.

وأضاف الشحومي أن القرار سيعيق عمل صغار التجار الذين لا يعتمدون على مصدر ثابت للتوريد وقد لا تطبقه بعض المنافذ الجمركية في بعض المدن؛ بسبب الانقسام المستمر.

وقال الشحومي عبر صفحته الرسمية على موقع ” فيسبوك ” إنه من الافضل ان يتم فرض رسوم جمركية علي السلع الغير موردة بموجب آليات الدفع المحددة لتحويل العملة من البنك المركزي حتي يترك مساحة لصغار التجار ويحدد سقف لقيمة السلع الممكن توريدها بدون تحويل بنكي.

وشهد السوق الليبي الموازي تراجعا كبيرا في قيمة صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي منذ إطلاق المجلس الرئاسي لعدد من الاصلاحات النقدية.