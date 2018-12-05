اقتصاد

عاجل .. إدارة مطار بنينا تعلق العمل لمدة أسبوع

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 05 ديسمبر 2018 (وال) – أعلنت قناة الفضائية الليبية عن انهيار مفاجئ في أحد الأودية المحيطة بمطار بنينا الدولي، ما تسبب في دخول المياه بشكل كبير لصالات الركاب وتعطيل العمل بها دون سابق إنذار .

وأوضحت القناة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك إن الرحلات سيتم تعليقها مؤقتًا إلى حين اتخاذ كافة التدابير اللازمة .

ومن جهتها، أعلنت إدارة مطار بنينا عن إغلاق المطار بشكل نهائي لمدة أسبوع، نتيجة غرق المطار وصالات الانتظار، وقاعة الركاب .

وأوضحت إدارة المطار – عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك – أن المياه وصلت لمحركات الطائرات والمخازن مما تسبب في خسائر مادية هائلة، تقدر بالملايين . (وال – بنغازي) ع ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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