2.3 مليار دولار خسائر الحكومة الفرنسية لتعليقها الضرائب

قال مصدر حكومي إن قرار الحكومة الفرنسية تعليق الزيادات على الضرائب لمدة 6 أشهر يكلف الدولة 2.3 مليار دولار أميركي.

وأكد المصدر أن هذه “لفجوة المالية ستُموَل بالكامل عن طريق تخفيضات إنفاق مكافئة بحيث لا ينحرف عجز الميزانية الفرنسية عن هدفه البالغ 2.8 في المئة في 2019”.

وأعلنت فرنسا اليوم تجميد قرار زيادة الضرائب على الوقود لمدة 6 أشهر، وذلك بعد تصاعد احتجاجات “السترات الصفراء” رفضا للزيادات الضريبية.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، “القرارات المتخذة بتجميد الإجراءات الضريبية يجب أن تسمح لنا ببدء الحوار وتهدئة الأوضاع”.

وتابع “المشاورات القادمة يجب أن تكون وطنية وتجمع ممثلين عن كل الطبقات الفرنسية”. كما لفت رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن “أسعار الكهرباء والغاز لن ترتفع خلال الشتاء”.

