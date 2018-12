منحة أمريكية للأردن بقيمة 745 مليون دولار

وقّعت حكومتا الأردن والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية منحة بقيمة 745 مليون دولار، كجزء من المساعدات الأمريكية المقررة لعام 2018 للمملكة.

وتم توقيع الاتفاقية الخاصة بالمنحة “لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2018، ما سيسهم في تخفيض عجز الموازنة”.

وقال القائم بأعمال السفارة الأمريكية في عمان، جيم بارنهارت، الذي وقّع الاتفاق إنّ واشنطن “تحتفظ بشراكة طويلة الأمد مع المملكة، تهدف من خلالها إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الحوكمة الديمقراطية وتطوير جودة الخدمات الأساسية”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، وقّعا في عمان في 14 شباط/فبراير الماضي، مذكرة تفاهم تقدم بموجبها واشنطن مساعدات سنوية للمملكة بقيمة 1.275 مليار دولار، اعتبارًا من العام الحالي حتى عام 2022 وبما يتجاوز 6.3 مليار دولار.

وتنص المذكرة على أن تلتزم الولايات المتحدة بتقديم ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويًا كدعم اقتصادي، و350 مليون دولار كمساعدات عسكرية بين العامين 2018 و2022.

ويعتبر برنامج المساعدات الأمريكية للأردن أحد حلفاء واشنطن الأساسيين في الشرق الأوسط، من أكبر برامج المساعدات الأمريكية في العالم.

ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات، وخصوصًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية.

وقد أودعت السعودية والإمارات والكويت، مطلع تشرين الأول/أكتوبر، في البنك المركزي الأردني نحو 1.16 مليار دولار لدعم المملكة، ضمن إطار حزمة مساعدات قيمتها 2.5 مليار دولار تعهدت بها في أثناء قمة مكة في حزيران/يونيو الماضي.

وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، فيما تجاوز الدين العام 40 مليار دولار.

