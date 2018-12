تخطط الولايات المتحدة الأمريكية لقطع الدعم المقدم للسيارات الكهربائية.

وقال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إن “الولايات المتحدة ترغب في إنهاء الدعم المقدم للسيارات الكهربائية وقطاعات أخرى بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة”. وردًا على سؤال بشأن التحركات المزمعة بعد إعلان جنرال شركة “موتورز” إغلاق مصانع في الولايات المتحدة وتسريح عمال الأسبوع الماضي، قال كودلو إنه “يتوقع أن ينتهي دعم شراء السيارات الكهربائية في 2020 أو 2021”. وأضاف أن “إدارة ترامب تتوقع إنهاء أشكال أخرى من الدعم بما في ذلك الطاقة المتجددة” وذكر كودلو أنه “فيما يتعلق بسياستنا، نريد إنهاء كل ذلك الدعم، وبالمناسبة الأنواع الأخرى من الدعم التي فرضت خلال إدارة أوباما، نحن ننهيها، سواء كانت للطاقة المتجددة أو لغيرها”.

The post أمريكا تخطط لقطع الدعم عن السيارات الكهربائية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا