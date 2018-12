هبطت بورصة وول ستريت أكثر من ثلاثة بالمئة، وقادت الخسائر الأسهم المصرفية والصناعية، في الوقت الذي أرسلت فيه سوق السندات الأميركية إشارات مقلقة بشأن النمو الاقتصادي وتجددت مخاوف المستثمرين بخصوص التجارة العالمية.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 784.99 نقطة أو 3.04 بالمئة إلى 25041.44 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 89.65 نقطة أو 3.21 بالمئة إلى 2700.72 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 283.09 نقطة أو 3.8 بالمئة إلى 7158.43 نقطة.

