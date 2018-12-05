ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 784.99 نقطة أو 3.04 بالمئة إلى 25041.44 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 89.65 نقطة أو 3.21 بالمئة إلى 2700.72 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 283.09 نقطة أو 3.8 بالمئة إلى 7158.43 نقطة.