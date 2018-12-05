هبطت بورصة وول ستريت أكثر من ثلاثة بالمئة، وقادت الخسائر الأسهم المصرفية والصناعية، في الوقت الذي أرسلت فيه سوق السندات الأميركية إشارات مقلقة بشأن النمو الاقتصادي وتجددت مخاوف المستثمرين بخصوص التجارة العالمية.