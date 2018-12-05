إغلاق مطار بنينا ومينائي السدرة وراس لانوف بسبب سوء الأحوال الجوية

قال مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط الأربعاء إن عدة موانئ نفطية من بينها مينائي السدرة ورأس لانوف أُغلقت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف المصدر في تصريحات لوكالة “رويترز” إن ناقلة نفطية حاولت الرسو في مرفأ ميناء السدرة لكنها لم تتمكن من التحميل بسبب ارتفاع أمواج البحر.

وفي سياق متصل أكد مصدر للوكالة أن مطار بنينا بمدينة بنغازي مغلق أيضا بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المدينة منذ يومين.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، الجمعة الماضية، إغلاق موانئ راس لانوف والزويتينة والسدرة، بجانب ميناء الزاوية؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.