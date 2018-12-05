سعر الدولار يعاود الارتفاع أمام الدينار بمستهل السوق الموازي

سجل سعر صرف الدينار الليبي تراجعه متخلياً عن مكاسبه التي حققها خلال الايام الماضية أمام العملات الاجنبية في السوق الموازية مع مستهل التعاملات اليومية, وكانت العملات الاجنبية قد إنهارت بشكل كبير لأول مرة منذ أكثر من عام لتكسر حاجز الأدنى خلال 2018.

وارتفع سعر الدولار اليوم امام الدينار من جديد بمستهل التعاملات في السوق وبلغ سعره 4.870 للبيع و4.850 دينار للشراء هذا الصباح وفقاً لمتابعون وصفحات متخصصة بالعملات.

وقال خبراء أن التراجع الذي شهدته العملات الأجنبية يعود إلى قرار مصلحة الجمارك الذي خاطبت فيه الجهات التابعة لها بضرورة تفعيل الأحكام المنظمة للاستيراد والتصدير، بحيث يمنع دخول أي بضائع أو سلع تجارية إلا عن طريق وسائل الدفع المعتمدة لدى المصرف المركزي، وعزوف التجار عن شراء العملة بإنتظار ما ستؤول إليه الاوضاع الاقتصادية لاحقاً.