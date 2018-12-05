مركزي البيضاء يدعو مصارف بنغازي لفتح أبوابها يومي الأربعاء والخميس

البيضاء-العنوان

طالب مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي البيضاء جميع مدراء المصارف العاملة بمنطقة بنغازي الكبرى إلى فتح المصارف أمام عملائها خلال يومي الأربعاء والخميس، وذلك بناء على تعليمات المحافظ.

وقال إدريس محمد الأحيمر، إن بعض المصارف أقفلت أبوابها اليوم الأربعاء، واعتباره يوم عطلة نتيجة الأمطار على مدينة بنغازي، دون صدور أية تعليمات رسمية بذلك من مصرف ليبيا المركزي.

وتأتي هذه الدعوة في ظل إعلان الحكومة المؤقتة يومي الأربعاء والخميس عطلة، نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها بنغازي.

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