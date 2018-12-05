الحبري يطالب المصارف بفتح أبوابها أمام الزبائن

البيضاء 05 ديسمبر 2018 (وال) – طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي – البيضاء الدكتور علي الحبري كافة المصارف التجارية العاملة في مدينة بنغازي بفتح أبوابها اليوم الأربعاء وغدًا الخميس أمام الزبائن .

وجاءت هذه المخاطبة تأسيسًا على الدور الرقابي والإشرافي المناط بمصرف ليبيا المركزي بموجب أحكام القانون رقم “1” لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته .

نوه الحبري في بيانه اليوم الأربعاء إلى أن بعض المصارف قامت بقفل أبوابها، واعتباره يوم عطلة نتيجة هطول الأمطار على المدينة، دون صدور أية تعليمات رسمية بذلك من إدارة المركزي . (وال – البيضاء) ع ع

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