اقتصاد

الحبري يطالب المصارف بفتح أبوابها أمام الزبائن

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البيضاء 05 ديسمبر 2018 (وال) – طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي – البيضاء الدكتور علي الحبري كافة المصارف التجارية العاملة في مدينة بنغازي بفتح أبوابها اليوم الأربعاء وغدًا الخميس أمام الزبائن .

وجاءت هذه المخاطبة تأسيسًا على الدور الرقابي والإشرافي المناط بمصرف ليبيا المركزي بموجب أحكام القانون رقم “1” لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته .

نوه الحبري في بيانه اليوم الأربعاء إلى أن بعض المصارف قامت بقفل أبوابها، واعتباره يوم  عطلة نتيجة هطول الأمطار على المدينة، دون صدور أية تعليمات رسمية بذلك من إدارة المركزي . (وال – البيضاء) ع ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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