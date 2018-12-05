أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 5 ديسمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الاربعاء 5 ديسمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي 4.870 دينار
اليورو الأوروبي 5.350 دينار
الجنية الإسترليني 5.900 دينار
الليرة التركية 0.885 دينار
الدينار التونسي 1.530 دينار
الجنية المصري 0.262 دينار
الدولار الكندي 3.730 دينار
الدينار الاردني 6.520 دينار
حوالات دبي-تركيا 4.850 دينار
كسر الذهب عيار 18 = 130 دينار
كسر الفضة = 1.68 دينار
بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار
بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 4.40 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
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