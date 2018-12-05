أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 5 ديسمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الاربعاء 5 ديسمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 4.870 دينار

اليورو الأوروبي 5.350 دينار

الجنية الإسترليني 5.900 دينار

الليرة التركية 0.885 دينار

الدينار التونسي 1.530 دينار

الجنية المصري 0.262 دينار

الدولار الكندي 3.730 دينار

الدينار الاردني 6.520 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.850 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 130 دينار

كسر الفضة = 1.68 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار

بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 4.40 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.