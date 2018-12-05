التبادل التجاري الليبي التونسي يتعافى

أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي بدء تعافي التبادل التجاري بين تونس وليبيا بعد أن بلغ خلال العام 2017 قرابة الـ800 مليون دينار.

واستدرك الجهيناوي خلال كلمته على هامش مشاركته في أعمال الندوة الثانية للقناصل الشرفيين في تونس بالإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما زال عند مستويات منخفضة بالمقارنة مع الفترة المزدهرة قبل العام 2011 ، مبدياً سعي الحكومة التونسية لتطوير هذا التبادل وإعادته إلى سابق عهده.

وأضاف أن تلك الفترة شهدت تصنيف ليبيا كشريك اقتصادي ثان لتونس بحجم تبادل تجاري بلغ نحو ملياري دولار.

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