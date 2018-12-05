إنخفاض لأسعار الاسمنت والياجور.. ننشر أسعار مواد البناء بسوق زليتن اليوم 2018/12/5

سجلت صفحات متداولة على موقع التواصل الاجتماعي أسعار مواد البناء بسوق زليتن نقدا (كاش) بدون تكاليف النقل، وهي كما يلي:

💵 أسعار مواد البناء كاش وشيك بزليتن بدون تكاليف نقل / الاربعاء 2018/12/5 :

🔕إنخفاض في سعر الأسمنت 🔕

$$أسعار الإسمنت$$

🚩أسمنت الإتحاد بسعر 20 للقنطار كاش

⬇️أسمنت الإتحاد 23 للقنطار شيك.

🔴 مكيس/ خارج المصنع .

▫أسمنت العربية مكيس 20 دينار كاش (الكيس مغلق )↙

▫أسمنت العربية مكيس 24 دينار شيك (الكيس مغلق)↙

((لا ننصح بشرائه العربيه مكيس بسبب تقارب السعر))

* سعار الاسمنت السائب الإتحاد والعربية:

1-أسمنت الإتحاد سائب كاش 200 دينار لطن

2-أسمنت الإتحاد سائب شيك 220دينار لطن

3-أسمنت العربية سائب كاش 150دينار لطن

4-أسمنت العربية سائب شيك 165دينار لطن

🔸أسعار الحديد مصنع مصراتة.

▫حديد 16 مصراتة كاش 210دينار

▫حديد 16 مصراتة شيك220 دينار

▫حديد 14 مصراته كاش 210دينار

▫حديد 14 مصراتة شيك220دينار

▫حديد 12 مصراتة كاش210 دينار

▫حديد 12 مصراته شيك220دينار

▫حديد 8 مصراتة كاش 430 دينار

▫حديد 8 مصراتة شيك 500 دينار

▫حديد 6 مصراتة كاش 380 دينار

▫حديد 6 مصراتة شيك 420 دينار

▫حديد 5.5 مصراتة كاش 325 دينار

▫حديد 5،5 مصراتة شيك 357 دينار

▫حديد 12،14 زليتن 190دينار كاش

▫حديد 12،14 زليتن ب215 دينار شيك

🔖إذا كانت الطلبية أغلبها 12 فالسعر يكون أكثر ب5دينار〰

▫حديد 14 تركي كاش 185 دينار

▫حديد 14 تركي شيك 215 دينار

▫حديد 12 تركي كاش 190 دينار

▫حديد 12 تركي شيك 220 دينار

🔹أسعار الخرسانة الجاهزة في أسمنت الاتحاد زليتن.

▫سعر متر بإسمنت الاتحاد 192 كاش c30

▫سعر متر بإسمنت الاتحاد 183 كاش c25

▫سعر متر بإسمنت الاتحاد 200 شيك c30

▫سعر متر بإسمنت الاتحاد 190 شيك c25

🔹أسعار الخرسانة الجاهزة في اسمنت العربيه زليتن.

▫سعر متر بإسمنت العربية 170 كاش c30

▫سعر متر بإسمنت العربية 163 كاش c25

▫سعر متر بإسمنت العربية 180 شيك c30

▫سعر متر بإسمنت العربية 172شيكc25

⚪أسعار الرخام

رخام بانوراما مصري بسعر 38 كاش

رخام بانوراما مصري بسعر 40شيك

رخام سلفيا مصري بسعر 45 كاش

رخام سلفيا مصري بسعر 47 شيك

رخام كريما نوفا تركي بسعر 250 كاش

رخام كريما نوفا تركي بسعر 263 شيك

رخام تن براون بسعر 280 كاش

رخام تن براون بسعر 295 شيك

رخام جلكسي بسعر 300 كاش

رخام جلكسي بسعر 315 شيك

رخام ليبي بسعر 150 كاش

رخام ليبي بسعر 157 شيك

⚪أسعار بلك بومشي.

بلك بومشي 20×40 بسعر1.65كاش ((درجه اولى ألي))

بلك بومشي 20*40 بسعر 1.75 شيك

بلك بومشي 20*40 بسعر 1.00كاش (( درجة ثانية ))

بلك بومشي 20*40 بسعر1.15شيك

بلك بومشي 15*40 بسعر0.93كاش (( درجه ثانية))

بلك بومشي 15*40 بسعر 1.05 شيك

بلك بومشي 20*40 بسعر 0.93 كاش((درجه ثالثة )

بلك بومشي 20*40 بسعر 1.05شيك

🔖الدرجة الثالثة ماء مالح

#سوق_ليبيا_لمواد_البناء

🗼🗼🗼انخفاض في سعر الياجور🗼🗼🗼

⚪أسعار الياجور من محل.

16 سقف و 20*40 بني بسعر 1.25 كاش

16 سقف و 20*40 بني بسعر1،40 شيك

19 سقف بسعر 1.5 كاش

19 سقف بسعر 1.70 شيك

أسعار الياجور من المصنع.

16 سقف و20*40 بني بسعر 1.10 كاش مفرط 1.10كاش مسبت

16 سقف و20*40 بني بسعر1.20شيك مفرط 1.25 شيك مسبت

19 سقف بسعر 1.30 كاش مفرط 1.30 كاش مسبت

19 سقف بسعر 1.40 شيك مفرط 1.50 شيك مسبت

💠 أسعار الزليز الايطالي والمحلي درجه أولى.

زليز ايطالي مقاس 30*30 كاش 28 دينار.

زليز ايطالي مقاس 30*30 شيك 32 دينار.

زليز محلي درجة أولى مقاس 25*25 كاش 11 دينار.

زليز محلي درجة أولى مقاس 25*25 شيك 13 دينار.

💠 أسعار السيراميك مصرية شركة ألفا.

▫سعر الكاش 15.5 دينار للمتر.

▫سعر الشيك 18 دينار للمتر.

طول كل لفة 100متر نوع السلك ايطالي اصلي ماركة ICC

سلك 1.5مم ب 50دينار كاش

سلك 1.5مم ب60 دينار شيك

سلك 2.5 مم ب85 دينار كاش

سلك 2.5 مم ب100 دينار شيك

سلك 4 مم ب 135 دينار كاش

سلك 4مم ب 155دينار شيك

سلك 6 مم ب 210 دينار كاش

سلك 6 مم ب 240 دينار شيك

سكة 10دينار كاش للمتر باسمنت الإتحاد حديد 12

سكة 12 دينار كاش للمتر باسمنت الإتحاد حديد 12

اعتاب 1 من الى1.5 متر بسعر 12من الى13 دينار كاش

اعتاب 1من الى1.5 متر بسعر 14من الى15 دينار شيك

بلك السكة 82 قرش كاش، شيك 95 قرش شيك.

عاشق ومعشوق 20من الى22 دينار كاش للمتر والسعر حسب الشكل السعر

عاشق ومعشوق 23من الى25.5 دينار شيك للمتر والسعر حسب الشكل

⚠ مصدر هذه الاسعار من صفحة #سوق_ليبيا_لمواد_البناء